17 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

Michael Jordan'ın ayakkabıları açık arttırmaya çıkıyor! En az 1 milyon dolar...

Jordan’ın ayakkabılarına 1 milyon dolar...
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.10.2021

NBA'in efsane oyuncularından Michael Jordan'ın ayakkabıları satışa çıkıyor. Açık arttırmada satılacak olan efsane oyuncunun ayakkabılarının en az 1 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyor.

ABD'Lİ basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kariyerinin ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor. 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Alperen double-double yaptı! Alperen double-double yaptı!
Kyrie Irving’in 15 milyon dolarlık aşı inadı! Kyrie Irving'in 15 milyon dolarlık aşı inadı!
Anadolu Efes galibiyeti unuttu! Anadolu Efes galibiyeti unuttu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör