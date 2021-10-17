Michael Jordan'ın ayakkabıları açık arttırmaya çıkıyor! En az 1 milyon dolar...

NBA'in efsane oyuncularından Michael Jordan'ın ayakkabıları satışa çıkıyor. Açık arttırmada satılacak olan efsane oyuncunun ayakkabılarının en az 1 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyor.

ABD'Lİ basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kariyerinin ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor. 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.

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