Houston Rockets forması giyen Alperen Şegün double-double yaptı!

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında iyi bir performans sergiledi. 24 dakika 52 saniye süre alan Alperen, "double double" yaptı ancak takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'a 126-98 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan Alperen Şengün, 24 dakika 52 saniye süre alıp, 15 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla "double double" yaptı.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 110-94 yendi. Cleveland Cavaliers'da milli oyuncu Cedi Osman, süre aldığı 14 dakikada 14 sayı attı.

Milli oyuncu Ömer Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, evinde Boston Celtics'i 121-100 mağlup etti. Ömer Yurtseven, 5 dakika süre aldı ve 2 sayı ile maçı tamamladı.

Bir diğer milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, deplasmanda Detroit Pistons'a 112-108 yenildi. Müsabakada Furkan Korkmaz 7 sayı kaydetti.

Oynanan hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

San Antonio Spurs - Houston Rockets: 126-98

Miami Heat - Boston Celtics: 121-100

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 112-108

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 94-110

New York Knicks - Washington Wizards: 115-113

Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 118-105

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks: 103-114

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers: 119-97

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