15 Ekim 2021, Cuma

BASKETBOL

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. İtalya temsilcisi Olimpia Milano sahasında temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele öncesine merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan sürüyor. Olimpia Milano ile Anadolu Efes zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı 15 Ekim Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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