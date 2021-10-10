10 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

Atlanta Hawks 91-87 Memphis Grizzlies (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bogdan Bogdanovic takımını sırtladı!

Bogdan Bogdanovic takımını sırtladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

NBA'de sezon öncesi maçlarında Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies'ı 91-87 mağlup etti. Atlanta'da Bogdan Bogdanovic 26 dakikada 4/6 üçlük isabetiyle 16 sayı 3 ribaund 5 asist 1 top çalma ile etkili bir performans sergiledi. | Son dakika spor haberleri

Atlanta'da Bogdan Bogdanovic 26 dakikada 4/6 üçlük isabetiyle 16 sayı 3 ribaund 5 asist 1 top çalma ile etkili bir performans gösterdi. John Collins 16 sayı 12 ribaund ile double double yaparken Danilo Gallinari de 11 sayı 10 ribaund 2 asistle katkı verdi.

Memphis'te Desmond Bane 18 sayı 3 ribaund 2 asist 2 top çalma 1 blokla yanıt verdi.

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