Bayern Münih - Fenerbahçe Beko | CANLI

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor. Almanya'daki karşılaşma saat 22.30'da başladı. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz..

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde inişli- çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

İlk çeyrek oynanıyor: Bayern Münih 18-12 Fenerbahçe Beko

Almanya'daki karşılaşma saat 22.30'da başladı ve beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Avrupa'da 3 galibiyet, 6 mağlubiyeti bulunan Kanarya, averajla 13. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet sayısı bulunan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.

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