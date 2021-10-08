Anadolu Efes 96-100 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes CSKA'ya direnemedi!

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı. Mücadeleyi lacivert-beyazlılar 96-100 kaybetti ve 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda CSKA Moskova'yı konuk etti. Temsilcimiz, özellikle son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşmadan 100-96 mağlup ayrıldı.

Sezonun açılış maçında Real Madrid'e yenilen lacivert-beyazlılar, bu mağlubiyetle birlikte 2'de 0 yaptı. İlk maçında Olimpia Milano'ya kaybeden CSKA ise Efes karşısında aldığı sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

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