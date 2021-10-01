THY Euroleague'de 1. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek. Fenerbahçe Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Maçı beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.

EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

- İki takım arasındaki 13. maç

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

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