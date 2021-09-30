Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Son şampiyon Anadolu Efes güçlü rakibi önünde yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Anadolu Efes Real Madrid maçının tüm detayları ve canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İki takım da Madrid'deki WiZink Center'da yapılan maçı kazanmak için parkeye çıktı.
REAL MADRID - ANADOLU EFES | CANLI SKOR
İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR
Real Madrid Anadolu Efes 32-17
İLK PERİYOT SONUCU
Real Madrid Anadolu Efes 32-15
REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
TSİ 21.45'te başlayan Real Madrid - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu İspanya deplasmanında açtı. Kadrosunu büyük oranda koruyan lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan (10) ekip olan Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor.
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