THY EuroLeague heyecanı başlıyor!
THY EuroLeague'de (Turkish Airlines EuroLeague) 2021-2022 sezonu heyecanı 30 Eylül Perşembe (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak. Ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. | Son dakika spor haberleri
Türkiye, bu sezon yine iki takımla THY Euroleague'de boy gösterecek. Son Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile kupayı 2017'de alan Fenerbahçe Beko, Türkiye'yi temsil edecek.
Anadolu Efes, ilk hafta maçında Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla saat 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ise 1 Ekim Cuma günü Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını saat 20.45'te konuk edecek.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.
Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasına göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.
Ligde normal sezon başlayacak ve 14 Nisan 2022'de bitirilmeye çalışılacak. Play-off serileri ise 6 Mayıs'ta başlayacak. Dörtlü Final ise yine Almanya'da bu sefer başkent Berlin'de 27-29 Mayıs'ta 2022'de yapılacak.
THY Euroleague'de 2021-2022 sezonu yine Kovid-19 salgınının gölgesinde başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunun ardından geçen sezon karşılaşmaların büyük kısmı ve Dörtlü Final seyircisiz oynanmıştı.
Pandeminin devam etmesi nedeniyle Avrupa Ligi Yönetimi, bu sezon da sıkı sağlık tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu ve Sağlık ve Güvenlik Protokolü'nü açıkladı.
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