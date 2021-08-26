NBA'de oynayan milli sporcumuz Cedi Osman basketbol takımı kurdu!

NBA'de oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman, kendi basketbol takımını kurdu. İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan FMV Işık Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan lansmanda Cedi, " En büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Hepsi yetenekli ve başarılı oyuncular. Benim onlara güvenim sonsuz. Ne olursa olsun her zaman arkalarında olacağım ve inşallah büyük işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan FMV Işık Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan lansmana Cedi Osman Akademi'nin kurucuları Cedi Osman ve Caner Osman, Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol'un başantrenörlük görevini üstlenecek Hasan Serbest, Pizza Bulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi, Pizza Bulls Genel Müdürü Zeynel Akyol ile Cedi Osman Akademi ve Pizza Bulls yetkilileri katıldı. Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı'nın misyonu, altyapıdan oyuncularla mücadele etmek olacak.

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Cedi Osman Akademi'nin kurucularından Caner Osman ile Cedi Osman Akademi'nin koordinatörü ve A takımın başantrenörü Hasan Serbest, kurulan yeni takımın hayırlı olmasını dilerken, Cedi Osman Akademi'nin kurucusu, NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli yıldız Cedi Osman ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu ailede olduğunuz için çok mutlu ve gururluyuz. Pizza Bulls ailesine de çok teşekkür ederim. Önümüzde çok güzel bir yol var. Önemli ve uzun bir iş birliği olacaktır. Yolumuz uzun ve başarıya aç bir grubuz. Bizim çok büyük hayallerimiz var. Akademiyi kurarken bu kadar büyük hayallerimiz yoktu ama ailemiz büyüdükçe durum değişti. En büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Hepsi yetenekli ve başarılı oyuncular. Benim onlara güvenim sonsuz. Ne olursa olsun her zaman arkalarında olacağım ve inşallah büyük işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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Takıma sponsor olan Pizza Bulls kurucusu ve CEO'su Cavit Can Kırbeyi de bu birliktelikten dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Başta Cedi Osman ve ekibiyle bir arada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de geçmişte basketbol oynamıştım ama yurt dışına okumaya gidince bırakmıştım. Ama her zaman, 'Ben basketbolla yeniden bir araya geleceğim' demiştim. Pizza Bulls'u kurarken de bu markayı ileride basketbolla birleştirip dünya markası yapmak istemiştim. Ben Cedi Osman'ın ismini ve bu akademiyi duyunca, seve seve bu işe gireceğimi belirttim. Bu arkadaşların arasından çok Cedi'ler çıkacağını biliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol A Takımı oyuncuları, teknik ekibi ve Cedi Osman sahneye çıkarak genç sporcuları selamladı.



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