23 Ağustos 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes Giannakopoulos Kupası'na katılacak

Anadolu Efes o turnuvaya katılacak
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Anadolu Efes, Atina'da düzenlenecek olan Giannakopoulos Kupası'na katılacak. Turnuva 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan Giannakopoulos Kupası katılımcıları belli oldu.

18-19 Eylül'de OAKA'da düzenlenecek olan turnuvaya Anadolu Efes katılacak. Son Euroleague şampiyonu temsilcimizin yanısıra, Obradovic'li Partizan, ev sahibi Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv mücadele edecek.

Anadolu Efes, turnuva öncesinde ise Belgrad'da gidip Novica Velickovic'in veda maçında Partizan'la karşılaşacak.

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