A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Muratcan Güler genel menajer oldu

Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Muratcan Güler, genel menajer görevine getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli Erkek Basketbol Takımımızda Muratcan Güler, Genel Menajer olarak görev yapacağı belirtildi.

Güler, FIBA'nın üst seviyelerde basketbol oynamış ve ülkelerini temsil etmiş yıldız oyuncular için hazırladığı Time-Out 2.0 Projesi'nde "Yönetici ve Organizasyonel Gelişim" programına katıldı.

2018 yılında siyah-beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini noktalayan Muratcan Güler, dört kez Cumhurbaşkanlığı, iki kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

87 defa Ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler, eski milli oyuncu Necati Güler'in oğlu ve kariyerine Darüşşafaka'da devam eden Sinan Güler'in de ağabeyidir.



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