A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Muratcan Güler genel menajer oldu
Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızda Muratcan Güler, genel menajer görevine getirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada A Milli Erkek Basketbol Takımımızda Muratcan Güler, Genel Menajer olarak görev yapacağı belirtildi.
Güler, FIBA'nın üst seviyelerde basketbol oynamış ve ülkelerini temsil etmiş yıldız oyuncular için hazırladığı Time-Out 2.0 Projesi'nde "Yönetici ve Organizasyonel Gelişim" programına katıldı.
2018 yılında siyah-beyazlı ekipte oyunculuk kariyerini noktalayan Muratcan Güler, dört kez Cumhurbaşkanlığı, iki kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
87 defa Ay-yıldızlı formayı giyen Muratcan Güler, eski milli oyuncu Necati Güler'in oğlu ve kariyerine Darüşşafaka'da devam eden Sinan Güler'in de ağabeyidir.
🇹🇷 A Erkek Milli Takım Genel Menajerliği görevine Muratcan Güler getirildi. https://t.co/gEHsR5qX8W#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/WpXbhyY6Nq— TBF (@TBF) August 23, 2021
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