14 Ağustos 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti:
"Aynı zaman diliminde parayı geri kazanamazsa, bu onu yiyip bitirecektir. Dört yıllık bir anlaşma için 84 milyon alacaktı, yani 2025 yazına kadar ilk yıl 19 milyondan başlayarak toplamda 84 milyon kazanacaktı. Bu yüzden bu sezon 13 milyon dolar içeride olacak.
Yani aynı miktara erişmek için önümüzdeki yaz 32 milyon dolarla başlayan bir kontrat imzalaması gerekecek. Nasıl bir kontrat imzalarsa imzalasın, 2024-25 sezonunun sonunda 84 milyona ulaşmazsa, bu onu yiyip bitirecek."
Son dakika spor haberi... Gilbert Arenas: Dennis Schröder 2025'e kadar 84 milyon dolar kazanmazsa bu onu yiyip bitirir!
NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Boston Celtics'in oyun kurucusu Dennis Schröder'ın, Los Angeles Lakers'tan reddettiği parayı gelecekte aynı zaman diliminde kazanması gerektiğini ifade etti. Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti | Son dakika spor haberleri
Schröder, serbest oyuncu döneminde 100 milyon dolarlık bir kontrat bulabileceğine inandığı için, Lakers'tan gelen 84 milyon dolarlık bir uzatma teklifini reddetmiş ve bu yaz istediği kontratı bulamayınca, Celtics ile 5.9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.
Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti:
"Aynı zaman diliminde parayı geri kazanamazsa, bu onu yiyip bitirecektir. Dört yıllık bir anlaşma için 84 milyon alacaktı, yani 2025 yazına kadar ilk yıl 19 milyondan başlayarak toplamda 84 milyon kazanacaktı. Bu yüzden bu sezon 13 milyon dolar içeride olacak.
Yani aynı miktara erişmek için önümüzdeki yaz 32 milyon dolarla başlayan bir kontrat imzalaması gerekecek. Nasıl bir kontrat imzalarsa imzalasın, 2024-25 sezonunun sonunda 84 milyona ulaşmazsa, bu onu yiyip bitirecek."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası