14 Ağustos 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi... Gilbert Arenas: Dennis Schröder 2025'e kadar 84 milyon dolar kazanmazsa bu onu yiyip bitirir!

Arenas: Schröder o parayı kazanmazsa bu onu yiyip bitirir!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Boston Celtics'in oyun kurucusu Dennis Schröder'ın, Los Angeles Lakers'tan reddettiği parayı gelecekte aynı zaman diliminde kazanması gerektiğini ifade etti. Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti | Son dakika spor haberleri

Schröder, serbest oyuncu döneminde 100 milyon dolarlık bir kontrat bulabileceğine inandığı için, Lakers'tan gelen 84 milyon dolarlık bir uzatma teklifini reddetmiş ve bu yaz istediği kontratı bulamayınca, Celtics ile 5.9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti:

"Aynı zaman diliminde parayı geri kazanamazsa, bu onu yiyip bitirecektir. Dört yıllık bir anlaşma için 84 milyon alacaktı, yani 2025 yazına kadar ilk yıl 19 milyondan başlayarak toplamda 84 milyon kazanacaktı. Bu yüzden bu sezon 13 milyon dolar içeride olacak.

Yani aynı miktara erişmek için önümüzdeki yaz 32 milyon dolarla başlayan bir kontrat imzalaması gerekecek. Nasıl bir kontrat imzalarsa imzalasın, 2024-25 sezonunun sonunda 84 milyona ulaşmazsa, bu onu yiyip bitirecek."
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