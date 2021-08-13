14 Ağustos 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: LA Clippers'tan Kawhi Leonard'a dev ücret!

Clippers’tan Kawhi Leonard’a dev ücret!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

NBA'de LA Clippers'ın yıldız oyuncusu Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık kontrat imzaladı. Leonard, 2021-22 için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalmıştı ve tekrar Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyordu. | Son dakika spor haberleri

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması imzaladı.

Kontratında dördüncü yılı için oyuncu opsiyonu da bulunan Kawhi, Clippers'a ilk katıldığında üç yıllık (iki artı bir) bir sözleşme imzalamıştı.

Leonard, 2021-22 için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalmıştı ve tekrar Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çapraz bağlarında yırtık olan Kawhi, 2021-22 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracak.
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