A Milli Kadın Basketbol Takımı dünya sıralamasında üç basamak geriledi
Son dakika spor haberleri: FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı, 3 sıra gerileyerek 10. sırada yer aldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 10. sırada yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından dünya sıralaması güncellendi.
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ve Tokyo 2020'de alınan sonuçların hesaba katılmasıyla oluşan sıralamada Türkiye, üç basamak gerileyerek 10'uncu oldu.
ABD, sıralamada zirvedeki yerini korurken, bu ülkeyi İspanya ve Avustralya takip etti.
FIBA dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:
1. ABD - 829,3 puan
2. İspanya – 685,1 puan
3. Avustralya – 677,0 puan
4. Kanada – 659,5 puan
5. Fransa – 645,8 puan
6. Belçika – 642,3 puan
7. Çin – 606,3 puan
8. Japonya – 600,7 puan
9. Sırbistan – 588,1 puan
10. Türkiye – 587,2 puan
Kaynak: AA
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