Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün NBA'e gitmesi Giresun'da büyük bir sevinç yaşattı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta göstermiş olduğu olağanüstü performans ile göz dolduran Alper Şengün, NBA Draft'ında 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçilerek büyük bir gurura imza attı. Bu başarının ardından memleketi Giresun'da da büyük bir sevinç yaşandı. Konu ile alakalı Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu açıklamalarda bulundu. Şenlikoğlu, "Alperenimiz NBA ligine yükselerek bir kez daha bizleri sevindirdi, gururlandırdı. Giresun bir basketbol şehridir ve her zaman basketbol ile iç içe olmuştur. Şehrimizden yeni Alperen’ler çıkacağına inanıyorum." dedi.
Giresun'un yetiştirdiği milli basketbolcu Alperen Şengün NBA ligine yükselerek göğsümüzü bir kez daha kabarttı.
Basketbol severlerin merakla beklediği NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti. 16. sıradan seçilen Alperenin yeni takımı Houston Rockets oldu.
Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Salim Taslı'nın yetiştirdiği Alperen Şengün böylelikle Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. basketbolcu olacak.
"ALPEREN İLE GURUR DUYDUK ŞEHRİMİZDEN YENİ ALPEREN'LER ÇIKMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Spora ve sporcuya her zaman destek veren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Alperen Şengün'ün yükselişiyle gurur duyduklarını söyledi.
Şengün'ün Giresunlu bir ailenin çocuğu olduğu ve basketbola Giresun'da başladığını anımsatan Şenlikoğlu: "Alperenimiz NBA ligine yükselerek bir kez daha bizleri sevindirdi, gururlandırdı. Giresun bir basketbol şehridir ve her zaman basketbol ile iç içe olmuştur. Şehrimizden yeni Alperen'ler çıkacağına inanıyorum.
Dolayısıyla bu oyuncuyu yetiştiren Giresun Belediye Gençlikspor Kulübü antrenörü Salim Taslı hocamızı Alperenin babası Kemal Şengünü ve ailesini tebrik ediyorum. Biz Belediye olarak sporun her branşına destek vermeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz sokak basketbolu turnuvasına gençlerin gösterdiği ilgi de bizleri mutlu ediyor. Alperen'in bu başarısı sokak basketbolumuzda ter döken sporcularımızı daha da şevkli hale getireceği gibi turnuvayı da daha renkli hale getirecektir.Alperenle bu şehir gurur duyuyor " dedi.
Giresun'da ayrıca basketbola değer yine Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu öncülüğünde devam ediyor. Giresun'un değeri Dr. Hakan Güvenç adına düzenlenen sokak basketbolu Giresun meydanında çekişmeli karşılaşmalarla sürüyor.
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