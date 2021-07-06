06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye Mali'yi devirdi! | Türkiye 58 - 54 Mali
Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mali'yi 58-54 yendi. Bu sonuçla Genç Milliler, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek. | Son dakika spor haberleri
Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki üçüncü ve son müsabakasında Mali ile karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.
Genç milliler, üçüncü çeyreğini 47-40 önde geçtiği karşılaşmadan 58-54 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Milli takımın son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek.
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