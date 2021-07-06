06 Temmuz 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye Mali'yi devirdi! | Türkiye 58 - 54 Mali

Genç Milliler Mali'yi devirdi!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.07.2021

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mali'yi 58-54 yendi. Bu sonuçla Genç Milliler, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek. | Son dakika spor haberleri

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki üçüncü ve son müsabakasında Mali ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-10 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 32-30 üstün gitti.

Genç milliler, üçüncü çeyreğini 47-40 önde geçtiği karşılaşmadan 58-54 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Milli takımın son 16 turundaki rakibi, grupta oynanacak Avustralya-ABD müsabakasının ardından oluşacak sıralamaya göre netleşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Öznur Kablo transferi duyurdu! Fenerbahçe Öznur Kablo transferi duyurdu!
McMillan'ın artık 'geçici' Hawks koçu değil! McMillan'ın artık 'geçici' Hawks koçu değil!
F.Bahçeli yönetici ile Beşiktaşlı yıldız bir arada! İşte o kareler F.Bahçeli yönetici ile Beşiktaşlı yıldız bir arada! İşte o kareler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör