Türkiye-Yunanistan maçının ardından Orhun Ene: Panik yapmasaydık bu kadar fark yoktu
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı final maçında A Milli Basketbol Takım'ımız Yunanistan ile karşı karşıya geldi ve müsabakadan 81-63'lük mağlubiyetle ayrılarak olimpiyatlara vize alamadı. Maçın ardından başantrenör Orhun Ene açıklamalarda bulundu ve "Maçın başlangıcı bitişinden çok farklıydı. Karşılaşmanın sonundaki bu farkın maçı doğru yansıtmadığını düşünüyorum." dedi.
A Milli Takım, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'a 81-63'lük skorla mağlup oldu ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma şansını kaybetti.
Ay-Yıldızlıların başantrenörü Orhun Ene karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İlginç bir karşılaşma oldu. Maçın başlangıcı bitişinden çok farklıydı. Mücadeleye iyi başladık, akıllı ve organize oynadık. Turnuvanın başından itibaren baskılı savunma yapılınca zorlanıyoruz. Kolay top kayıpları yaptık. Üçüncü çeyreğe kötü başladık ve momentumu kaybettik. Ama karşılaşmanın sonundaki bu farkın maçı doğru yansıtmadığını düşünüyorum. Eğer panik yapmayıp doğru oynayabilseydik iki takım arasında bu kadar fark yoktu. Şimdiye kadar iyi iş çıkardık ancak daha fazla çalışıp daha fazla beraber zaman geçirmemiz gerektiğini gördük. Genç oyuncularımız var ve onların da tecrübeye ihtiyacı var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi olacağız. Gelecekte bu seviyede takımlara karşı daha hazır olacağız. Oyuncularımızla uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki her turnuvada daha iyi hale geleceğiz. Çok iyi iki buçuk maç oynadık. İyi bir takım organizasyonu gösterdik. Uruguay ve Çekya maçları bizim için gelecekte örnek olacak. Nasıl gelişeceğimizi göreceğiz. Olimpiyat'a gitmek istiyorsanız sonuna kadar iyi oynamanız gerekiyor" diye konuştu.
Milli takım oyuncularından Doğuş Özdemiroğlu da "Karşılaşmaya gerçekten iyi başladık ve özellikle savunmada istediklerimizi sahaya yansıttık. Hücumda daha fazla skor bulabilirdik ancak basit hatalar yaptık. 3. çeyreğin başında onlar oyuna iyi başladı; biz ise yanıt veremedik. Periyodun ikinci yarısında rakibimizi skor olarak yakaladık ama 4. çeyrekte bizden daha akıllı oynadılar ve maçı da kazandılar. Takım olarak birbirimizle ilişkilerimiz çok iyi. Genç bir takıma sahibiz ve umuyorum ki gelecekte çok daha gelişerek daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
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