28 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Zeljko Obradovic resmen imzayı attı! "Partizanın seviyesindeki tek kulüp Real Madrid"

Obradovic imzayı attı! Partizanın seviyesinde...
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Fenerbahçe Beko'ya 2013'te imza atan ve tam 7 yıl sarı-lacivertlilerde görev yapan Zeljko Obradovic, ülkesinin takımlarından Partizan'a resmen imzayı attı. Düzenlenen törende konuşan Sırp başantrenör, "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'dan sonra antrenörlük kariyerine bir yıl ara veren Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 61 yaşındaki Sırp antrenör, düzenlenen imza töreninde "Avrupa'da Partizan ile aynı seviyede olan tek kulüp Real Madrid'dir. Partizan'ı eski günlerinde döndürebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için söz veriyorum. EuroLeague döneceğiz ama bir seneliğine değil. Hep orada olacağız." dedi.

Zeljko Obradovic, Partizan'a dönmesi hakkında "Bugünlere gelmemde Partizan'ın büyük rolü var. Bu yüzden hissettiklerim belli. Partizan'a her zaman borçluyum. Neden geri geldiğimi ve benden neler beklenildiğini iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik ekibi hakkında konuşan Obradovic "Ekibimde olan insanlar, kararlarıma karşı eleştirisel olmalı. Sadece başını sallayacak, beni onaylayacak bir ekip istemiyorum. Son karar benim ama tartışmalıyız. Profesyonel bir yapı ile devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Obradovic ayrıca "Genç oyunculara şans vermeliyiz. 12 Sırp oyuncu isterim ama bu ne kadar gerçekçi bir fikir? Hedeflerimizle ilgili kadrodaki oyuncularla görüşeceğiz, bir planlama yapacağız" dedi.

Partizan'ın Kızılyıldız rekabeti hakkında da konuşan Obradovic "Kızılyıldız'ın başında olan Dejan Radonjic yakın arkadaşım ve oturup konuşmaya davet edeceğim. Asla rakip takımları kışkırtacak bir kulüp olmayacağız. Bunda ısrarcı olacağız" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
NBA'de Boston Celtics'in yeni koçu belli oldu! NBA'de Boston Celtics'in yeni koçu belli oldu!
Milwaukee Bucks final serisinde öne geçti! Milwaukee Bucks final serisinde öne geçti!
Phoenix Suns finale çokl yakın! Phoenix Suns finale çokl yakın!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör