31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

NBA'de Phoenix Suns Los Angeles Lakers karşısında durumu 2-2'ye getirdi!

Phoenix Suns seride durumu 2-2'ye getirdi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off maçında , deplasmanda Los Angeles 'ı 100-92 mağlup etti. Bu sonuçla Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , deplasmanda Los Angeles 'ı 100-92 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, son şampiyon Lakers'ı yenerek ilk tur serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Suns'ta 18 sayı, 9 asist, 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 17 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 14 sayı, 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oyuncular oldu.

Lakers'ta 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 12 sayı, 8 ribaunt, sakatlanarak ilk yarıda 19 dakika sonunda oyun dışı kalan ise 6 sayı, 4 ribaunt kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis'in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.

BROOKLYN NETS AVANTAJI YAKALADI

Doğu Konferansı'ndaki ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets, yıldız oyuncularının üstün performansının yardımıyla deplasmanda 'i 141-126 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.

Nets'te all-star oyunculardan 42 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 39 sayı, 11 ribaunt, ise 23 sayı,18 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 16 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Evan Fournier 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan, maç sırasında Kyrie Irving'e su şişesi fırlatan bir taraftar, gözaltına alındı.

SONUÇLAR

Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)

-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)

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