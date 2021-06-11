11 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

NBA'de Milwaukee Bucks Brooklyn Nets'i yenerek seride durumu 2-1 yaptı!

Bucks Nets'i yenerek seride durumu 2-1 yaptı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

NBA play-offlarında heyecan devam ediyor. Yarı final serisinin 3. maçında , Brooklyn 'i 86-83 yenerek konferans serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

(NBA) play-off'larında , Brooklyn 'i 86-83 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. yarı final serisi üçüncü maçında 'da Nets'i ağırlayan Bucks, yakın geçen mücadele sonunda 3 sayı farkla galip gelmeyi başardı.

Bucks'ta Khris Middleton 35 sayı, 15 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 14 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Nets'te 30 sayı, 11 ribaunt, 22 sayı, 16 sayı, 11 ribauntluk performans sergiledi.

JAZZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

'ı 117-111 mağlup eden , Batı Konferansı yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Vivint Arena'da oynanan karşılaşmada 37 sayı, Jordan Clarkson 24 sayı, Joe Ingles 19 sayı ve Rudy Gobert 13 sayı, 20 ribauntla Jazz'ı galibiyete taşıdı.

Clippers'ta Reggie Jackson'ın 29, Paul George'un 27, Kawhi Leonard'ın 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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