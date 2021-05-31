31 Mayıs 2021, Pazartesi

BASKETBOL

MVP seçilen Vasilije Micic kimdir? Kaç yaşında, nereli? | THY Euroleague Anadolu Efes

MVP seçilen Vasilije Micic kimdir?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

THY 'de Anadolu Efes, 'yı devirerek şampiyon oldu. MVP seçilen 'in yaşamı, kariyeri ve istatistikleri basketbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Vasilije Micic kimdir? Kaç yaşında, nereli?

THY 'de Anadolu Efes tarihi bir zafere imza attı. ve engellerini geçen Anadolu Efes finalde 'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Finalde muhteşem oyunu ile Anadolu Efes'ten takım arkadaşı ile beraber Final Four MVP'si oldu. Arama motorlarında birçok kişi Micic hakkında araştırma yapmaya başladı.

VASILIJE MICIC KİMDİR?

Basketbola Sırbistan'ın takımı altyapısında başlayan Vasilije Micic, 2010-11 sezonunda Sırbistan'ın takımı ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği dört sezonun ardından 2014 yılında 'nın takımına transfer olan Micic, 2015 Aralık ayına kadar burada forma giydi. 2015-16 sezonunun kalan bölümü için Sırbistan'ın takımına geçen başarılı oyuncu, 2016-17 sezonunda 'a transfer oldu. Vasilije Micic, 2017-18 sezonunda Litvanya'nın takımında forma giydikten bir sezon sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

2015-16 sezonunda Kızılyıldız forması ile Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Micic, 2016 yılında da Adriyatik Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Micic, geçtiğimiz sezon ise Zalgiris Kaunas ile Litvanya Kupası sevinci yaşadı. 2011 yılında Polonya'da düzenlenen U18 Avrupa Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Sırbistan U18 Takımı'nda ve 2013 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası'nda yine gümüş madalya kazanan Sırbistan U19 Milli Takım'ında forma giydi. Micic, 2018-19 sezonunda şampiyonluğu, sevinci ve Euroleague ikinciliği, 2019-20 sezonu başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague'de 24 karşılaşmada 30:34 dakika süre alan Micic, 14,5 sayı, 2,5 ribaunt ve 5,8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncu ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 16 karşılaşmada 25:47 dakika ortalama süre alarak 12,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.

Euroleague'de normal sezonun MVP'si de Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, bu sezon THY Euroleague'de 38 müsabakada 16.3 sayı, 2.3 ribaund ve 4.8'lik asist ortalamasıyla katkı sağlamıştı.

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