12 Mayıs 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Los Angeles derbisinde kazanan Clippers! | Los Angeles Clippers 118 - 94 Los Angeles Lakers

Los Angeles derbisinde Clippers güldü!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

NBA'de Los Angeles derbisinde , 'ı 118-94'le geçti. Clippers'ta 24 sayıyla yıldızlaşırken, Lakers'ta 'nın 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. İşte ayrıntılar ve gecede alınan diğer sonuçlar...| Son dakika spor haberleri

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinden play-off'lara çıkmayı garantileyen , konuk ettiği son şampiyon 'ı 24 sayı farkla yenerek sezonun 45. galibiyetine ulaştı.

'ta 24 sayı, 7 ribaund ve 5 asist, 15 sayı, 8 ribaund ve 6 asist, 14 sayı ve 8 ribaundluk performanslarıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 29. kez kaybeden 37 galibiyetli 'ta 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asist, Montrezl Harrell 14 sayı, 6 ribaund ve 4 asist üretti. Takımın all-star oyuncularından 'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede ise sakatlığının nüksetmesi nedeniyle sadece 9 dakika oyunda kaldı.

WIZARDS UZATMADA KAZANDI

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli karşılaşmada , deplasmanda 'ı 131-129 mağlup etti.

Sezonun 31. galibiyetine ulaşan Wizards'ta 28 sayı, 5'er ribaund ve asist, 25 sayı, Robin Lopez 24 sayı ve 7 ribaundla takımın en skorer oyuncuları olurken, Russell Westbrook ise 13 sayı, 17'şer ribaund ve asistle kariyerinin 180. "triple-double"ını yaptı.

Bu sezon 40. kez kaybeden 27 galibiyetli 'ta Pascal Siakam, kariyer rekorunu yakaladığı 44 sayının yanı sıra 11 ribaund ve 7 asistle oynadı. Gary Trent 25 sayı, Fred VanVleet 22 sayı, 6 ribaund ve 5 asist, Khem Birch 17 sayı ve 9 ribaund üretmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 99-120

Toronto Raptors-Washington Wizards: 129-131 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 113-109

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 111-97

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 133-126

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 118-97

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 118-94

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