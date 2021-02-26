26 Şubat 2021, Cuma
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NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 111-97 yenerek 22. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Furkan 19 dakika görev aldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 23 sayı 9 ribaund ve Ben Simmons 15 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligde 16. mağlubiyeti alan Dallas'ta Luka Doncic 19 sayı, 4 asist ve Josh Richardson 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.
Philadelphia 76ers 111-97 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: NBA'de milli gururumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i 111-97 mağlup etti.
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 111-97 mağlup etti. Furkan 19 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'ı 111-97 yenerek 22. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Furkan 19 dakika görev aldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 23 sayı 9 ribaund ve Ben Simmons 15 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligde 16. mağlubiyeti alan Dallas'ta Luka Doncic 19 sayı, 4 asist ve Josh Richardson 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.
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