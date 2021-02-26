26 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Philadelphia 76ers 111-97 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Furkan'lı 76ers'dan kritik galibiyet!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'de milli gururumuz 'ın formasını giydiği 76ers, 'i 111-97 mağlup etti.

'de milli basketbolcu 'ın formasını giydiği 76ers, 'da karşılaştığı 'ı 111-97 mağlup etti. Furkan 19 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers evinde karşılaştığı Mavericks'ı 111-97 yenerek 22. galibiyetini aldı ve 'nda liderliğini sürdürdü. Furkan 19 dakika görev aldı ve 9 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Philadelphia'da 23 sayı 9 ribaund ve 15 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu. Ligde 16. mağlubiyeti alan Dallas'ta 19 sayı, 4 asist ve 13 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Türkoğlu'dan seyirci açıklaması! Türkoğlu'dan seyirci açıklaması!
Cedi Osman'lı Cleveland Houston'ı yendi Cedi Osman'lı Cleveland Houston'ı yendi
Pau Gasol Barcelona'ya döndü! Pau Gasol Barcelona'ya döndü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör