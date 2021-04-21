21 Nisan 2021, Çarşamba

BASKETBOL

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

Play-off çeyrek final serisi ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

play-off çeyrek final serisi ilk maçında 'nın takımına konuk olacak. Mücadele, 'da oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA - Fenerbahçe Beko maçı 23 Nisan Cuma günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon 'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin 'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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