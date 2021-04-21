CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak. Mücadele, Megasport Arena'da oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı 23 Nisan Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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