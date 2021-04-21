Fenerbahçe Beko EuroLeague play-off ilk maçında CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Mücadelenin anlık skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague Play-off çeyrek final serisi ilk maçında CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin anlık skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı 23 Nisan Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.



CANLI SKOR

1. PERİYOT: CSKA Moskova 28 - 23 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: CSKA Moskova 40 - 32 Fenerbahçe Beko

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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