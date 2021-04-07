07 Nisan 2021, Çarşamba

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2022 Avrupa Şampiyonası rotası belli oldu!

12 Dev Adam'ın grup maçları Gürcistan'da
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, 'ndaki rotası belli oldu. 12 Dev Adam, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak. | (Son dakika spor haberleri)

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-18 Eylül 2022'de düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek ülkelerden Gürcistan'ın, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçtiği belirtildi.

Diğer ev sahibi 3 ülkeden Almanya'nın Litvanya'yı, Çekya'nın Polonya'yı ve İtalya'nın da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirlediği aktarıldı.

24 takımın 4 grupta mücadele edeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 29 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.

FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre yapılan düzenlemede Türkiye, kuraya Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbadan katılacak.

Şampiyonada grup maçları, 1-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak ve çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek takımlar, Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

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