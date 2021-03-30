30 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Real Madrid Anadolu Efes maçı CANLI

Real Madrid - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

THY EuroLeague'in 32. haftasında ile temsilcimiz karşı karşıya geliyor. - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde ile temsilcimiz kozlarını paylaşıyor. - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Real Madrid 20 - 20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Real Madrid 42 - 41 Anadolu Efes

3. PERİYOT OYNANIYOR: Real Madrid 44 - 50 Anadolu Efes

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Real Madrid - Anadolu Efes maçı 'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 718. MAÇ!

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, 'de ise 470. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet!
G.Saray seride öne geçti! G.Saray seride öne geçti!
Kartal Ankara'da rahat kazandı! Kartal Ankara'da rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör