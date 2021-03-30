THY EuroLeague'in 32. haftasında Real Madrid ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Real Madrid ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Real Madrid - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Real Madrid 20 - 20 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Real Madrid 42 - 41 Anadolu Efes

3. PERİYOT OYNANIYOR: Real Madrid 44 - 50 Anadolu Efes

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Real Madrid - Anadolu Efes maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 718. MAÇ!

Lacivert-beyazlı takım, uluslararası kulvarda oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de ise 470. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 469 müsabakada 251 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

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