27 Mart 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes 87-80 Aliağa Petkim Spor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 87-80 Aliağa Petkim Spor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'nin 26’ncı haftasında , evinde 'u 87-80 mağlup ederek 25’inci galibiyetini aldı ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

'nin 26'ncı haftasında , 'u konuk etti. Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 87-80 kazandı. Anadolu Efes'te 21 sayı üreten Krunoslav maçın en skorer ismi olurken, Aliağa Petkim Spor'da ise Ian 15 sayıyla mücadele etti.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: , ,
ANADOLU EFES: 18, Simon 21, 8, 9, 5, Pleiss 18, Buğrahan 6, Tolga 2, Doğuş, Erten, Yiğitcan
ALİAĞA PETKİM SPOR: Vasiliauskas 14, Dorukhan 3, Wimbush 2, Okben 4, Ege 12, Hummer 15, Zack 14, Canberk 10, Yiğitcan 6, Boran
1'İNCİ ÇEYREK: 32-20
İLK YARI: 44-45
3'ÜNCÜ ÇEYREK: 65-65

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