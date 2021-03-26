26 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

NBA'de Lakers'ı mağlup eden 76ers serisini sürdürdü (NBA'de günün sonuçları)

Lakers'ı mağlup eden 76ers 4'te 4 yaptı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles 'ı 109-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, 6 sayıyla takımına katkı verdi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta 'ı yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

76ers'ta 28 sayı, 5 ribaunt, ise 19 sayı, 2 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4. yenilgisini alan Lakers'ta 25 sayı, 9 ribauntla oynarken, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 20'şer kaydetti.

De'Aaron Fox'tan kariyer rekoru

, De'Aaron Fox'un 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta 'ı 141-119 yendi.

Bu sezonun 20. galibiyetini elde eden Kings'te, 25 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı, ise 21 sayı kaydetti.

Warriors'ta 'in 26 sayı, 10 ribaunt ve .'ın 19 sayı, 2 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.

Sonuçlar

-: 122-125

New York Knicks-Washington Wizards: 106-102

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 85-98

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 141-119

-Philadelphia 76ers: 101-109



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