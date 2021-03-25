25 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Barcelona Pau Gasol'u basına tanıttı

Barcelona Gasol'u tanıttı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın , 20 yıl sonra takıma geri dönen 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau 'u basına tanıttı.

'nın , 20 yıl sonra takıma geri dönen 40 yaşındaki İspanyol basketbolcu Pau 'u basına tanıttı.

'nda yapılan tanıtımda konuşan Gasol, "Eve döndüğüm için çok memnunum ve herkese teşekkür ediyorum. Benim için çok özel bir an. Heyecanla ve 20 yıl önceki hırsımla geri dönüyorum." dedi.

Basketbolcu olarak 'dan uzun yıllar uzak kalmasına rağmen kulüp elçiliği gibi farklı görevlerle her zaman kulübe yakın olduğunu aktaran

Gasol, "Şimdi basketbolcu olarak tekrar takımdayım. Zaten büyük bir takım olan ve iyi bir yerde bulunan Barcelona'ya yardım etmek istiyorum.
Kariyerimde eksik olan şampiyonluğunu bu sezon takımımın kazanması ve bunu için yardım etmek en büyük arzum." şeklinde konuştu.

Zor bir sakatlık dönemi geçirdiğini kaydeden Gasol, kariyerini basketbol oynayarak ve bundan zevk alarak sona erdirmek istediğini, "sonunda ne olursa olsun ayrıcalıklı bir kariyer geçirdiğini" vurguladı.

Barcelona ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalayan Gasol, 16 numaralı formayı giyecek.

Diğer yandan tanıtımda konuşan Barcelona'nın yeni kulüp başkanı Joan Laporta da "Dünyanın en iyi kulübüyüz ve gibi en iyi sporcularının olduğu bir takımız. Bu renkler için tekrar ter dökmeye geldiğin için sana teşekkür ediyorum. Evine dönmen bizim için bir onur." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yıllarında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.

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