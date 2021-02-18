18 Şubat 2021, Perşembe

BASKETBOL

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Basketbolda 'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi 'u 76-53 yenen 'in Başantrenörü maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Ataman, " ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Basketbolda 'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi 'u 76-53 yenen 'in başantrenörü , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını aktardı.

Ataman, ilk çeyrekte hücumda çok hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Maça iyi başlamadık. İlk çeyrekte 15 sayı geriye düştük. Rakibimiz hızlı hücumlarla sayılar buldu. İkinci çeyrekten itibaren kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayılar bulduk. ile rakibimizin ikili oyunlarını çözdük. Savunma tarafında iyiydik. Sloukas'ın ikili oyunlarını iyi durdurduk. Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu."

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