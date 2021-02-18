Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-53 yenen Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Ataman, "Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 76-53 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, karşılaşmaya kötü başladıklarını aktardı.
Ataman, ilk çeyrekte hücumda çok hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Maça iyi başlamadık. İlk çeyrekte 15 sayı geriye düştük. Rakibimiz hızlı hücumlarla sayılar buldu. İkinci çeyrekten itibaren kenardan gelen oyuncuların katkısıyla sayılar bulduk. Larkin ile rakibimizin ikili oyunlarını çözdük. Savunma tarafında iyiydik. Sloukas'ın ikili oyunlarını iyi durdurduk. Larkin ile hızlı hücumlardan sayılar bulduk. Çok fazla da boş şut kaçırdık. Agresif oynayarak maçı kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu."
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