05 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

Barcelona 86-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes lider Barcelona'yı devirdi!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 04.02.2021

THY 'in () 24. haftasında temsilcimiz , deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi Anadolu Efes 88-86 kazandı.

'nin () 24. hafta müsabakasında lider , 'i konuk etti. Karşılaşmayı temsilcimiz Anadolu Efes 88-86 kazandı.

İlk çeyrek: Barcelona 22-27 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: Barcelona 50-53 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek: Barcelona 65-72 Anadolu Efes


Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Potanın Perileri'nden güzel kapanış! Potanın Perileri'nden güzel kapanış!
Erteleme maçını kazanan Aliağa Petkimspor! Erteleme maçını kazanan Aliağa Petkimspor!
Houston Rockets'tan üçlük rekoru Houston Rockets'tan üçlük rekoru
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör