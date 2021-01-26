26 Ocak 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 86-72  Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes rahat kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

THY EuroLeague 22. hafta maçında temsilcimiz  sahasında 'ı 86-72 mağlup etti.

Basketbol THY 'nin 22. haftasında , sahasında 'ın takımını 86-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. mts ise 15. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, dış atışlardan 5 isabet bulduğu ve Kızılyıldz mts'ye büyük üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız mts, 12. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-21. Bu bölümden sonra Anadolu Efes, Shane Larkin'in devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Lacivert-beyazlı takım, milli basketbolcunun 15 sayılık katkı sağladığı ikinci periyodu 56-35 üstün tamamladı ve soyunma odasına 21 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Kızılyıldız mts, Reath'in kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Sertaç Şanlı ile pota altından, Larkin ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle buna izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 75-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-72 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES 400. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Bu galibiyetin ardından lacivert beyazlılar Avrupa'da 400. galibiyetini elde etti.

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