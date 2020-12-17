Tofaş Basketbol Takımı’nda corona virüsü vaka sayısı 11'e yükseldi
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Tofaş, yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 1 teknik ve 1 idari çalışanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bursa ekibinde 2 kişinin daha testinin pozitif çıkmasının ardından toplam vaka sayısı 11'e yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi Tofaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 11'e yükseldi. Tofaş Basketbol Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tofaş Basketbol Takımımızın 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde; A Takım sporcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz 17 Aralık 2020 tarihinde rutin Covid-19 PCR tarama testinden geçmiştir. Sağlık partnerimiz Bursa Medicana Hastanesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda Tofaş Basketbol A Takımımız'da daha önce tespit edilen pozitif vakalara ilaveten 17 Aralık'taki test sonuçlarımızda da 1 teknik, 1 idari çalışanımızda daha pozitif vaka tespit edilmiştir. Kulübümüzde gerçekleştirilen tarama testleri sonucunda 13 Aralık'tan bu yana toplam pozitif vaka sayısı 4 oyuncu, 4 teknik ekip, 3 idari çalışan olmak üzere toplamda 11 kişiye ulaşmıştır. Klinik şikayeti bulunmayan oyuncu ve çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi sürecine başlanmış olup, konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."
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