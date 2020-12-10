11 Aralık 2020, Cuma

BASKETBOL

Valencia Basket - Anadolu Efes: 76-74 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Anadolu Efes son saniyede yıkıldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

Basketbol 13. hafta maçında temsilcimiz , İspanyol ekibi Valencia'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi ekip 76-74 kazandı. Özeti haberimizden izleyebilirsiniz...

EuroLeague'deki temsilcilerimizden , 13. hafta maçında İspanyol ekibi 'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, büyük heyecana sahne olan mücadeleden Klemen Prepelic'in son saniyelerde bulduğu basketle 76-74 mağlup ayrıldı.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.

Ataman'ın ekibi bu sonuçla 6. yenilgisini alırken, Valencia ise 8. kez kazandı.

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