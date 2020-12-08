09 Aralık 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Brose Bamberg 83-82 Pınar Karşıyaka | MAÇ SONUCU - ÖZET

Pınar Karşıyaka deplasmanda mağlup!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, F Grubu'ndaki 2. maçında Alman ekibi 'e konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 83-82 kazandı.

Pınar Karşıyaka 'nde ikinci maçına çıktı. ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan 'e konuk oldu.

Temsilcimiz zorlu maçı 83-82 kaybederek 'dan mağlubiyetle döndü.

Resim

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes evinde galip! Maç özeti Anadolu Efes evinde galip! (Maç özeti)
Resmi açıklama geldi! O maçlar Türkiye'de oynanacak Resmi açıklama geldi! O maçlar Türkiye'de oynanacak
2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı 2023 FIBA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör