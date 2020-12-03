NBA'de 48 oyuncuda corona virüsüne rastlandı

22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde NBA'de 564 basketbolcuya yeni tip corona virüsü testi yapılırken 48 oyuncuda Covid-19 tespit edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Covid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

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