29 Kasım 2020, Pazar

BASKETBOL

Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroBasket 2022

Hollanda - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takım'ımız yönetiminde ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve kadro yer alıyor. Peki, Hollanda - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonası ( 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında ile karşılaşacak A Milli Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hollanda - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de NTV'de canlı yayınlanacak.

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ

A , ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan yönetiminde 19. maçına çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

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