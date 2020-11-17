18 Kasım 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Ergin Ataman: Utanç verici top kayıpları yaptık

Utanç verici top kayıpları yaptık
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Başantrenörü , EuroLeague'in 9. haftasında 'e 74-71 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Utanç verici top kayıpları yaptık. Son dakikalara önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız, bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçta genel olarak iyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Sadece üçüncü periyot ve dördüncü periyodun ilk bölümünde kazanma fırsatı bulduk. Ancak son 4-5 dakikada kötü oynadık. Utanç verici top kayıpları yaptık. Son dakikalara önde girdiğiniz bir maçı kaybediyorsanız, bu koçun hatasıdır. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum. devam ediyor. Deplasmandaki CSKA maçına kazanmak için çıkacağız." diye konuştu

Başantrenörü Andrea Trinchieri ise maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını belirterek, "İlk yarıda oyunu kontrol ettik. İkinci yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi mücadele ederek üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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