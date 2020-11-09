09 Kasım 2020, Pazartesi

BASKETBOL

ULEB Avrupa Kupası: Cedevita Olimpija 104-88 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erteleme maçında Bursaspor rakibine direnemedi
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

Basketbol ULEB D Grubu'ndaki temsilcimiz , ikinci hafta erteleme mücadelesinde Slovenya ekibi 'ya 104-88 mağlup oldu.

'nın ev sahipliğinde 7 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşma, Slovenya ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina altında olması sebebiyle bugüne ertelenmişti. İki ekibin, D Grubu'nun 7. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Bursa'da karşılaşacak olmasından dolayı erteleme maçının da Bursa'da oynanmasına karar verilmişti.

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada 8 kişilik kadroyla mücadele eden , Kadji'nin pota altından etkili oyunuyla 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Birkan Batuk ve Munford'ın skor katkısıyla 7. dakikaya kadar skor üstünlüğünü koruyan (17-22) Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Muric ve Ukic ile 8-0'lık seri yakaladı ve bitime 1 dakika kala skoru lehine çevirdiği (25-22) çeyreği 27-26 üstün tamamladı.

İkinci periyoda isabetli dış atışlarla başlayan Bursaspor, 12. dakikada tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 30-34. İki takımın da hücumda yüksek yüzdelerle oynadığı ilk devrede daha iyi oynayan Cedevita Olimpija, soyunma odasına 58-54 önde gitti.

Üçüncü periyotta Blazic ile etkili olan Slovenya temsilcisi, 24. dakikada farkı 7'ye (68-61) çıkardı. Dar rotasyonla oynayan Bursaspor karşısında kontrollü hücumlarla topu kullanan Cedevita Olimpija, final çeyreğine 85-76 üstün girdi.

Son periyotta yorgunlukların da kendisini göstermesiyle Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 104-88 galip ayrıldı.

Cedevita Olimpija'da 33 sayı kaydeden Blazic, galibiyette önemli rol oynadı. Bursaspor'da ise Munford 25 sayı üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Simon rekor kırdı Efes kazandı Simon rekor kırdı Efes kazandı
Fenerbahçe Beko 'Khimki' dedi! Fenerbahçe Beko 'Khimki' dedi!
Anadolu Efes son nefeste! Maç özeti Anadolu Efes son nefeste! (Maç özeti)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör