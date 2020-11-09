ULEB Avrupa Kupası: Cedevita Olimpija 104-88 Frutti Extra Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'ndaki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, ikinci hafta erteleme mücadelesinde Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya 104-88 mağlup oldu.
Cedevita Olimpija'nın ev sahipliğinde 7 Ekim'de oynanması planlanan karşılaşma, Slovenya ekibinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina altında olması sebebiyle bugüne ertelenmişti. İki ekibin, D Grubu'nun 7. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Bursa'da karşılaşacak olmasından dolayı erteleme maçının da Bursa'da oynanmasına karar verilmişti.
Yaşanan sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada 8 kişilik kadroyla mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, Kadji'nin pota altından etkili oyunuyla 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Birkan Batuk ve Munford'ın skor katkısıyla 7. dakikaya kadar skor üstünlüğünü koruyan (17-22) Bursaspor karşısında Cedevita Olimpija, Muric ve Ukic ile 8-0'lık seri yakaladı ve bitime 1 dakika kala skoru lehine çevirdiği (25-22) çeyreği 27-26 üstün tamamladı.
İkinci periyoda isabetli dış atışlarla başlayan Bursaspor, 12. dakikada tekrar skor üstünlüğünü yakaladı: 30-34. İki takımın da hücumda yüksek yüzdelerle oynadığı ilk devrede daha iyi oynayan Cedevita Olimpija, soyunma odasına 58-54 önde gitti.
Üçüncü periyotta Blazic ile etkili olan Slovenya temsilcisi, 24. dakikada farkı 7'ye (68-61) çıkardı. Dar rotasyonla oynayan Bursaspor karşısında kontrollü hücumlarla topu kullanan Cedevita Olimpija, final çeyreğine 85-76 üstün girdi.
Son periyotta yorgunlukların da kendisini göstermesiyle Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düşünce, Cedevita Olimpija parkeden 104-88 galip ayrıldı.
Cedevita Olimpija'da 33 sayı kaydeden Blazic, galibiyette önemli rol oynadı. Bursaspor'da ise Munford 25 sayı üretti.
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