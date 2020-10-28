İzmit Belediyespor'dan tarihi başarı!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme maçında İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc'u 85-68 yendi. Kocaeli ekibi bu sonuçla adını gruplara yazdırdı.
İzmit Belediyespor bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. Kocaeli temsilcisinin mücadele edeceği A Grubu'nda Rusya'dan Dinamo Kursk ve Nadezhda ile İspanya'dan Perfumerias Avenida ekipleri bulunuyor.
Aluinvent DVTK Miskolc ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Marko Vuckovic (Slovenya)
Aluinvent DVTK Miskolc: Kanyasi 16, Kiss 6, Toth 2, Medgyessy 14, Mokango 6, Pusztai 2, Vitola 20, Aho 2, Frindt, Vukov
İzmit Belediyespor: Dos Santos 20, Gülşah Duman 3, Elif Emirtekin 10, Kübra Erat 7, Jovanovic 18, Siksniute 7, Wheeler 20, İpek Garip, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar, Miray Şahin, Çağla Nur Uzundurukan
1. Periyot: 17-19
Devre: 32-40
3. Periyot: 46-64
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