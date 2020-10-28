28 Ekim 2020, Çarşamba

BASKETBOL

İzmit Belediyespor'dan tarihi başarı!

İzmit Belediyespor'dan tarihi başarı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme maçında , Macaristan temsilcisi Aluinvent Miskolc'u 85-68 yendi. ekibi bu sonuçla adını gruplara yazdırdı.

bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. temsilcisinin mücadele edeceği A Grubu'nda Rusya'dan ve Nadezhda ile İspanya'dan ekipleri bulunuyor.

Aluinvent Miskolc ise FIBA 'nda yoluna devam edecek.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Marko Vuckovic (Slovenya)

Aluinvent DVTK Miskolc: Kanyasi 16, Kiss 6, Toth 2, Medgyessy 14, Mokango 6, Pusztai 2, Vitola 20, Aho 2, Frindt, Vukov

İzmit Belediyespor: Dos Santos 20, 3, Elif Emirtekin 10, Kübra Erat 7, Jovanovic 18, Siksniute 7, Wheeler 20, İpek Garip, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar, Miray Şahin, Çağla Nur Uzundurukan

1. Periyot: 17-19

Devre: 32-40

3. Periyot: 46-64

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