LA Lakers oyuncuları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı!

LA Lakers, Miami Heat karşısında alınan şampiyonluğu 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı efsane basketbolcu Kobe Bryant'a adadı.

NBA finalinde Miami Heat ile karşılaşan LA Lakers, 4-2'lik seri ile şampiyonluğunu ilan etti. Lakers'ın yıldız basketbolcuları şampiyonluğu Ocak ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun ve Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'a adadı.

KEŞKE KOBE DE GÖREBİLSEYDİ!

Vanessa Bryant, Kobe Bryant ile Lakers yöneticisi Rob Pelinka'nın eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler Pelinka amca. Tebrikler Lakers. Kobe haklı: Yolunda kal ve kuru gürültüyü engelle" ifadesini kullandı. Vanessa Bryant ayrıca, "Keşke Kobe ve Gianna da bunu görseydi" dedi. 42 yaşında hayata veda eden Kobe Bryant, kariyerinin 20 yılını Lakers takımında 8 ve 24 numaralı formaları giyerek geçirmişti.

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