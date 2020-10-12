12 Ekim 2020, Pazartesi

BASKETBOL

LA Lakers oyuncuları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı!

LA Lakers oyuncuları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

LA Lakers, karşısında alınan şampiyonluğu 13 yaşındaki kızı Gianna ile helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldızı efsane basketbolcu 'a adadı.

finalinde ile karşılaşan LA Lakers, 4-2'lik seri ile şampiyonluğunu ilan etti. Lakers'ın yıldız basketbolcuları şampiyonluğu Ocak ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun ve Lakers'ın efsane ismi 'a adadı.

KEŞKE KOBE DE GÖREBİLSEYDİ!

, Kobe Bryant ile Lakers yöneticisi Rob Pelinka'nın eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler Pelinka amca. Tebrikler Lakers. Kobe haklı: Yolunda kal ve kuru gürültüyü engelle" ifadesini kullandı. Vanessa Bryant ayrıca, "Keşke Kobe ve Gianna da bunu görseydi" dedi. 42 yaşında hayata veda eden Kobe Bryant, kariyerinin 20 yılını Lakers takımında 8 ve 24 numaralı formaları giyerek geçirmişti.

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