Fransa'da büyük skandal! Corona virüsü testi pozitif olan oyuncu sahaya çıktı
Fransa Basketbol Ligi'nde (LNB Pro A) Cholet ile ASVEL arasında oynanan karşılaşmasa ASVEL forması giyen basketbolcu Norris Cole'ün yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı halde maçta oynadığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet ile ASVEL arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala konuk takımın oyuncusu Norris Cole'ün corona virüsü testinin pozitif çıktığı haberi yetkililere ulaştı. ASVEL yetkilileri, ABD'li basketbolcunun durumunu federasyon temsilcisine iletti ancak federasyondan "İlk beşte yazılan bir oyuncunun maça çıkmak zorunda" yanıtı geldi.
Bunun üzerine Covid-19 testi pozitif çıkan 31 yaşındaki oyuncu maça ilk 5'te başlarken, maç öncesi rakip takım oyuncularıyla yumruk selamlaşması yaptı ve 40 saniye kadar sahada kaldı. Bu süre içerisinde maçın oynanacağı topu da tutan Cole, ASVEL teknik ekibi tarafından oyunun durduğu ilk anda kenara alındı. Maç sonrasında ASVEL'in yardımcı koçu Fauthoux, yetkililere bilgi vererek görevlerini yaptıklarını belirtti.
CHOLET CEPHESİNDEN SERT AÇIKLAMA
Erman Kunter'in çalıştırdığı Cholet cephesinden maç sonrasında sert bir açıklama geldi. Cholet Belediye Başkanı, tüm sorumluları ve federasyonu mahkemeye vereceğini duyurdu.
ASVEL'de cuma akşamı oynanan Milano maçı sonrasında, Koç TJ Parker ve iki oyuncunun da Covid-19 pozitif olduğu açıklanmıştı.
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