18 Eylül 2020, Cuma

BASKETBOL

Miami Heat 2'de 2 yaptı! Boston Celtics 101-106 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Miami Heat 2'de 2 yaptı! Boston 101-106 Miami | MAÇ SONUCU
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Doğu konferansı final serisinin ikinci maçında muhteşem bir geri dönüş ile 'i 101-106 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinin ikinci maçında ikinci galibiyetini alan , karşısında üçüncü çeyrekte yakaladığı geri dönüş ile 106-101 mağlup etti. Miami Heat, bu sonuçla seride 2-0'lık üstünlük sağlamayı başardı. Miami Heat'te Goran Dragic, 25 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Bam Adebayo 21, Duncan Robinson 18 sayıyla oynadı. Boston Celtics'te Kemba Walker 23 sayıyla takımının en skoreri oldu. Tatum ve Jaylen Brown 21'er sayı kaydettiler.

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