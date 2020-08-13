13 Ağustos 2020, Perşembe

BASKETBOL

Boston Celtics Brad Stevens ile devam!

Boston Celtics Brad Stevens ile devam!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi , başantrenörü ile devam etme kararı aldı ve sözleşmesini yeniledi.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana takımın başında bulunan 43 yaşındaki Stevens'ın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. Stevens'ın yeni kontratına ilişkin detaylar ise paylaşılmadı. Takımını iki kez konferans finallerine taşıyan Stevens, Celtics ile 'de şu ana kadar 318 galibiyet, 245 mağlubiyet yaşadı.

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