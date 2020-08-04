04 Ağustos 2020, Salı

BASKETBOL

Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni pivotu Zach Hankins!

Galatasaray'ın yeni pivotu Zach Hankins!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

transferde hız kesmiyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kuran Galatasaray Doğa Sigorta, pivot bölgesine ile takviyede bulundu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı pivot ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu oyuncu 2.11 cm boyunda. Zach Hankins kolej kariyerine NCAA Division II takımlarından Ferris State ile başladı. Üç yıl formasını giydiği Ferris State ile 2018'de şampiyonluk yaşarken sezonu 15.1 sayı, 9.7 ribaund ve 3.3 blok ortalamalarıyla tamamladı ve Yılın Oyuncusu seçildi. Kolejdeki son yılı için Ferris State'ten ayrılarak Division I takımlarından Xavier'e transfer oldu. 10.6 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları yakaladığı son yılının ardından profesyonel kariyerine başlangıç için Avrupa'nın yolunu tuttu. Avrupa'daki çaylak sezonu için Temmuz 2019'da CEZ Nymburk ile sözleşme imzaladı. Basketball Champions League'de de forma giyen oyuncu sezonu 11.1 sayı, 6.8 ribaund ve 2.3 blok ortalamalarıyla tamamladı ve etkileyici bir çaylak yılını geride bıraktı. Mayıs 2020'de İsrail'de devam eden sezonu tamamlamak için Maccabi Rishon ile sözleşme imzaladı. Bir diğer yeni transferimiz Alex Hamilton ile aynı formayı giyerken görev aldığı dört maçta 11.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalayarak Maccabi Rishon'u İsrail Ligi'nde finale taşıyan isimlerden biri oldu.

Saha içindeki enerjisi ve hırsıyla ön plana çıkan Zach Hankins, tam sahayı hızlı şekilde koşabilmesi ve çember koruyuculuğuyla da dikkat çekiyor. Oyuncumuza hoş geldin dileklerimizi iletir, sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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