16 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika: CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüsü can aldı! Takım doktoru...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Avrupa Ligi'nin () iddialı takımlarından 'nın 44 yaşındaki doktoru , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 1975 doğumlu Doktor Abzhelilov'un vefatını duyurdu.

2014 yılından bu yana Rus devi CSKA'da Abzhelilov daha önce Rusya Milli Takımı, Samara, Arsenal Tula gibi ekiplerde çalıştı.

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