Son dakika: CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) iddialı takımlarından CSKA Moskova'nın 44 yaşındaki doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

CSKA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 1975 doğumlu Doktor Abzhelilov'un vefatını duyurdu.

2014 yılından bu yana Rus devi CSKA'da Abzhelilov daha önce Rusya Milli Takımı, Samara, Arsenal Tula gibi ekiplerde çalıştı.

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