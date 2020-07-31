31 Temmuz 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA'de muhteşem gece! LA Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!

LA Lakers son anlarda Clippers'ı yıktı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen NBA'de muhteşem bir gece yaşandı. Los Angeles derbisinde LA Lakes, 'ı son anlarda yendi.

Batı Konferansının ilk iki sırasında bulunan Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers, ilk günün son maçında karşı karşıya geldi. Lakers, son anları nefes kesen karşılaşmada rakibini 103-101'lik skor ile mağlup etmeyi başardı. Los Angeles Lakers'ta 34 sayı, 8 ribaund, 4 asist ile mücadele eden Anthony Davis, karşılaşmanın yıldızı oldu. Lakers'ta LeBron James, 16 sayı, 11 ribaund, 7 asist ile oynadı

Birinci çeyrek sonucu: 23-35
İkinci çeyrek sonucu: 52-54 (29-19)
Üçüncü çeyrek sonucu: 77-76 (25-22)
Dördüncü çeyrek sonucu: 101-103 (24-27)

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