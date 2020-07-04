Pınar Karşıyaka Tony Crocker'la yollarını ayırdı
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Tony Crocker'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırılmasının ardından Crocker'la yapılan görüşmeler sonucu bir protokol imzalandığı bildirildi.
Bu protokole göre Crocker'ın bu sezonki alacaklarından bir kısmından feragat ettiği ve sözleşmesinin ikinci yılını feshettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tony Crocker ile yollarımız o dönemde imzalanmış protokoldeki şartlara bağlı kalınarak ayrılmıştır. Oyuncuya karşı yapılması gerekli edinimler bu protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup oyuncunun avukatının o dönem FIBA nezdinde açmış olduğu davanın geri çekilmesi sağlanmıştır. Oyuncumuz Tony Crocker'a Pınar Karşıyaka'mıza yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı